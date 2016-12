Roma, 30 dic. (askanews) - "Riconosciuti 98,6 mln debiti fuori bilancio. Saldiamo i conti del passato, più risorse per futuro. Grazie a Giunta e Aula per grande lavoro". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi saluta su Twitter la fine della maratona in Aula Giulio Cesare.