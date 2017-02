Roma, Raggi: Romeo non l'ho sentito. Chiederò cambiare polizze

Roma, 3 feb. (askanews) - "Romeo è stato sentito dai miei legali. La cosa più spiacevole. Gli avrei chiesto di cambiare l'intestazione delle polizze, glielo dirò quando lo vedrò, una cosa del genere mi mette l'ansia solo il pensiero. Non l'ho chiamato perché ero molto arrabbiata, ne ho parlato a lungo con i miei legali, ci hanno parlato loro per me". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Enrico Mentana nella puntata di questa sera di Bersaglio Mobile.