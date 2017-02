Roma, 24 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi è arrivata in Campidoglio. In un post su Facebook racconta di stare bene, e di essere già al lavoro per la città. Intorno a Palazzo Senatorio l'assedio di telecamere e tifosi è diminuito per il buio, la pioggia e il freddo ma comunque c'è attesa per l'arrivo della AS Roma e degli altri proponenti lo stadio della Roma per l'incontro di stasera. La sindaca avrebbe elaborato una proposta di variante per il progetto da sottoporre alla squadra come "via d'uscita" al fallimento della Conferenza dei servizi in scadenza il 3 marzo prossimo. La proposta sarebbe posta sul tavolo come un "prendere o perdere tutto" dopo aver incassato il parere dell'Avvocatura che, invalidando la delibera di pubblica utilità legata al progetto della Giunta Marino, proteggerebbe l'amministrazione da eventuali richieste di danni da parte della società calcistica e dei costruttori.