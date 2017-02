Roma, 20 feb. (askanews) - Riapre nei Musei Capitolini la sala degli Orazi e dei Curiazi che il 25 marzo 1956 ospitarono la firma dei Trattati di Roma che istituirono la Comunità economica europea. Grazie ai 300mila euro messi a disposizione dal mecenate Alisher Usmanov, nell'accordo sottoscritto con l'ex sindaco Ignazio Marino, la sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme al vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo e al sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce, ha presentato questa mattina l'esito del restauro alla stampa.

"Mi fa piacere essere qui dopo questi importanti lavori che hanno restituito la sala degli Orazi e Curiazi in tutta la sua bellezza - ha spiegato la sindaca Raggi -. È una doppia soddisfazione perchè i lavori sono terminati in tempo per il 60esimo anniversario del Natale di Roma. I restauri sono stati fatti in una modalità che ha consentito di continuare a visitare la sala, che è stata chiusa per sole due settimane per il lavoro di pulizia finale".

È grazie anche ai mecenati come Usmanov, ha concluso la sindaca "che possiamo ricominciare a fruire di questi spazi. Il mecenatismo è qualcosa che fa bene a chi lo fa e ai cittadini che ne beneficiano".

(Segue)