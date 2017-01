La mossa probabilmente in vista della convocazione in procura

Roma, 9 gen. (askanews) - Annullato in autotutela lo spostamento con promozione di Renato Marra, fratello dell'ex vice capo di gabinetto della sindaca di Roma Virginia Raggi Raffaele, dalla polizia municipale alla direzione del dipartimento Turismo. La richiesta agli uffici capitolini è arrivata dalla stessa prima cittadina, ragionevolmente a seguito della sua possibile convocazione in procura nei prossimi giorni proprio per la vicenda della presunta irregolarità della prima tornata di nomine avvenute nella squadra Raggi, oltre che a seguito del giudizio di inappropriatezza già espresso tempo fa dall'Anac. L'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, infatti, è stata la prima a segnalare, rispetto allo specifico incarico attribuito a Renato Marra al tempo in cui suo fratello era stato nominato capo del personale capitolino, un'incongruenza tra quanto dichiarato dalla sindaca Raggi nel dossier prodotto nel merito. In esso, infatti, stando a quanto pubblicato dall'Anac stessa, si attribuiva la piena responsabilità della promozione del dipendente capitolino, mentre dall'altra si spiegava che Raffaele Marra aveva predisposto la documentazione istruttoria necessaria alla rotazione del personale del Campidoglio.