"Tanto rumore per nulla. Per il Pd altra batosta in Tribunale"

Roma, 17 gen. (askanews) - "Tanto rumore per nulla. Dopo la batosta elettorale a Roma, il Pd ne subisce un'altra in Tribunale. Il giudice non ha accolto la richiesta con la quale i dem cercavano di ribaltare il risultato delle urne che ha visto il M5S vincere". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sul blog di Beppe Grillo, dopo il rigetto del ricorso dell'avvocato Venerando Monello che ne contestava l'ineleggibilità. "Speravano di rendere nulla la nostra vittoria, paragonando la stipula del Codice di comportamento del M5S ad un accordo di una associazione segreta. Non sanno più cosa inventare. Il problema è che non riescono ad accettare la sconfitta ed il fatto che stiamo riportando la legalità. Quando abbiamo vinto le elezioni, abbiamo assicurato che avremmo rispettato gli impegni con i cittadini - aggiunge Raggi rivolta agli attivisti -. Questo è lo spirito del M5S. L'impegno l'abbiamo preso con voi e lo rispetteremo sempre".