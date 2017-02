Roma, Raggi: recuperiamo sprechi alimentari contro la povertà

Roma, 14 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha sottoscritto nella sala della Protomoteca un protocollo con la Confartigianato per la riduzione degli sprechi alimentari. "Diamo il via a un'iniziativa con un duplice valore: quello etico, che ci sta a cuore, e un valore politico per la lotta allo spreco alimentare e alle nuove povertà", Così la prima cittadina che ha presentato l'iniziativa insieme all'assessora capitolina all'Ambiente Pinuccia Montanari ai rappresentanti di Confartigianato Roma Imprese, croce Rossa e altre Onlus coinvolte nella distribuzione di cibo.

"Abbiamo supermercati e dispense che traboccano di prodotti che a volte gettiamo - ha spiegato Raggi -, e dall'altro persone povere che a volte vanno a fare la fila alla Caritas. Dobbiamo recuperare questi sprechi. Oltre 4milioni e mezzo di italiani sono poveri e 5 milioni di tonnellate di cibo si perdono. Dobbiamo evitare di sprecare, ma fare anche in modo che prodotti in prossimità di scadenza, possano essere ritirati e ridistribuire per far incontrare povertà e spreco". L'iniziativa, ha spiegato ancora Raggi, "da' applicazione alla Memoria di giunta del 31 gennaio 2017 che dava mandato all'assessora Montanari di sottoscrivere quanti più protocollo d'intesa possibili con Onlus che possano coadiuvare Roma capitale nella riduzione degli sprechi e dei rifiuti".

Sulla base dei dati relativi ai materiali sottratti al regime di rifiuto - raccolti da Confartigianato Imprese Roma - verrà convocato un tavolo di lavoro congiunto, con Dipartimento Tutela Ambientale e Dipartimento Risorse Economiche, per l'individuazione delle procedure di validazione dei dati stessi al fine di individuare coefficienti di riduzione della Tari a beneficio degli esercizi.

Il progetto di Confartigianato sarà integrato con quello che Roma Capitale avvierà attraverso Ama spa entro fine marzo 2017, incentrato sulla raccolta differenziata porta a porta per le Utenze non Domestiche, nei due Municipi I e XI e che riguarderà circa 2.000 utenze commerciali, di cui almeno il 20% nel campo della distribuzione o produzione di beni alimentari. L'amministrazione ha, infatti, ritenuto opportuno che il progetto della Confartigianato Imprese Roma in questa fase iniziale, a carattere sperimentale, si sovrapponesse al perimetro di intervento dell'iniziativa di Ama.