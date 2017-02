Roma, 21 feb. (askanews) - "Io qui la prima cosa che farei, per esempio, è una polizza...". E' solo una delle battute del leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, portato dalla sindaca di Rima Virginia Raggi e dal vicesindaco Luca Bergamo in visita al Teatro Valle, chiuso per lavori.

La diretta del tour è andata su Facebook: Grillo ha suggerito, continuando a scherzare, di realizzare nel teatro "un bel posteggio due piani, scavi un po' sotto...". E alla sindaca che gli obiettava che "secondo me devi passare sui nostri cadaveri", Grillo ha replicato: "Un supermercatino metti lì food con panini locali, la coda alla vaccinara", e ancora "magari facciamo una torre qua, al posto di farle allo stadio le facciamo qua tre torri, chiamiamo questi grandi, oppure Calatrava ci fa una vela attorcigliata. La facciamo marcire e poi la gente viene e paga qualcosetta...dobbiamo inventarci delle cose".

Tornando serio e continuando del giro Grillo ha aggiunto: "Restituire alla collettività una cosa così è una meraviglia, bisogna poi inventare, mischiare un po', contaminare, ci vuole jazz. A Roma locali così forse mancano un po', di quelli che trovi a Londra e Berlino con tanta gente stranissima", ha concluso.