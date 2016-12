Roma, 26 dic. (askanews) - Per assicurare invece il decoro urbano durante l'intero periodo delle festività - aggiunge Raggi - Ama garantirà a Natale e a Santo Stefano i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta differenziata dei rifiuti e il regolare funzionamento del ciclo impiantistico a disposizione per la selezione e il trattamento dei rifiuti". Nel giorno di Natale "al lavoro oltre 1.400 dipendenti tra operatori e autisti: il 20% in più rispetto a una domenica standard", mentre oggi sono complessivamente operativi "circa 2.500 addetti. A loro va il mio grande ringraziamento per il prezioso lavoro con cui riusciremo ad assicurare, tra l'altro, tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Venezia, Fori Imperiali".