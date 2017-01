Roma, 30 gen. (askanews) - "Nel nostro caso l'Oref, l'organo di revisione contabile del Campidoglio, ci ha chiesto di affrontare decenni di problemi accumulati dal passato. L'Oref, nel nostro caso, è stato particolarmente rigoroso, e mi piace pensare che lo sia stato perché ritenevano che questa Giunta fosse in grado di farlo". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, in un passaggio del suo intervento in Aula prima della votazione del Bilancio della Capitale, rispetto alla bocciatura dell'Oref della prima versione del Bilancio della capitale che verrà approvato tra poco in aula Giulio Cesare.