Roma, 29 dic. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi aggiorna su Facebook i conti sulle delibere relative ai debiti fuori bilancio del Comune esaminate dalla Giunta fino ad oggi. "Tra quelle già approvate dall'aula e quelle pronte ad approdarvi finora abbiamo oltre 130 delibere per un totale di 97,6 milioni di euro di debiti fuori bilancio: soldi che finiranno a imprese e fornitori che da troppi anni aspettano i pagamenti per i servizi resi all'amministrazione", scrive la sindaca. Tra questi, sottolinea "abbiamo trovato i pagamenti dovuti ad Acea per le utenze comunali che, dal 2009 al 2014, sono state sottostimate: ogni anno venivano iscritti a bilancio importi inferiori di circa 20 milioni rispetto ai consumi reali, che generavano debiti fuori bilancio che oggi ammontano complessivamente a 160 milioni di euro, solo perché le precedenti amministrazioni dovevano "far tornare i conti". In questi giorni la giunta "è già riuscita a riconoscere 18 milioni per Acea. Mentre nei confronti di un'altra società partecipata, Atac, sono stati approvati debiti per 40,5 milioni: la gran parte deriva principalmente dalla necessità del Comune di sopperire al mancato stanziamento di fondi regionali. Il nostro lavoro proseguirà nei prossimi giorni, per restituire trasparenza e rigore ai conti del Campidoglio", conclude la sindaca.