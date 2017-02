Roma, Raggi non si dimette. Romeo? Ci voglio vedere buona fede

Roma, 3 feb. (askanews) - Come previsto dalla linea dettata dal Movimento fin dalla tarda serata di ieri, la sindaca di Roma Virginia Raggi serra i pugni, respinge tutti i sospetti e resiste. Per avvalorare la tesi della sua totale estraneità ai veleni nei quali è immersa ormai da giorni, sceglie di sottoporsi a una fitta serie di domande di Enrico Mentana su La 7, per raccontare ai romani, al M5S che continua a sostenerla e a tutto il Paese che Beppe Grillo vorrebbe presto guidare, la sua versione dei fatti contestati. Sono passate neanche 24 ore dall'interrogatorio cui si è sottoposta per chiarire l'affaire nomine, che oggi sotto i riflettori ci sono i suoi rapporti con l'ex capo staff Salvatore Romeo.

Raggi mette in chiaro che le sue dimissioni da sindaca non arriveranno. Ammette di averci pensato, perché le pressioni che ha subito dal suo insediamento "avrebbero sfiancato un toro". La narrazione, messa a punto col supporto col capo della comunicazione pentastellata Rocco Casalino, arrivato in Campidoglio nel primo pomeriggio, vede i "quattro amici al bar", cioè Raggi, l'ex vice sindaco Daniele Frongia, l'inquisito Marra e Salvatore Romeo "stretti da un'amicizia consolidata negli anni", umana, per chi nei palazzi del potere, "non ha padrini ne' parenti", spiega Raggi. Con Romeo dice di non aver parlato: troppo arrabbiata per farlo, ma attraverso i suoi avvocati gli ha fatto sapere che non sarebbe mai voluta essere beneficiaria di nessuna delle sue polizze". "Anche per scaramanzia", spiega con quel filo d'ironia che caratterizzerà tutta l'intervista fin dal suo esordio: a Mentana che l'accoglie in studio chiedendole come va "Potevo stare meglio - risponde pronta - mancano solo le cavallette". (segue)