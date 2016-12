Roma, 29 dic. (askanews) - La linea dura scelta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi vietando a Capodanno tutti i tipi di fuochi pirotecnici, botti, ma anche stelline e miccette per bambini in libera vendita, si piega sotto i colpi del Tar del Lazio. Il Campidoglio, infatti, ufficialmente tace da ieri sera, quando si è diffusa la notizia della bocciatura, ma ufficiosamente fa sapere che non verrà emessa un'altra ordinanza sul tema in vista delle feste.

Il decreto cautelare monocratico del Tribunale amministrativo, d'altronde, non lasciava grandi spazi di recupero: stoppando l'ordinanza della sindaca n. 145 del 22 dicembre scorso, ha spiegato che "il provvedimento impugnato, nella sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, non appare sorretto da un'idonea istruttoria né, tantomeno, da una sufficiente motivazione, tenuto in particolare conto che trattasi di un'ordinanza contingibile ed urgente che inibisce l'uso di qualsivoglia tipologia di materiale esplodente, per giunta sull'intero territorio comunale".

(segue)