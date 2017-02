Roma, Raggi: non ho mai preso un soldo e non ne prenderò

Roma, 3 feb. (askanews) - "Non è uno strumento che il M5s usa o accetta. Io non ho preso un soldo e non ne prenderò. Ma che beneficio avrei da una somma che probabilmente non avrò mai? Io non ho preso nessuna somma, ci tengo a precisarlo". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, durante la registrazione della puntata di Bersaglio Mobile che andrà in onda questa sera su La7, riferendosi alle polizze di Salvatore Romeo.