Roma, 26 gen. (askanews) - "La fantomatica telefonata con Grillo non c'è mai stata, anzi è molto tranquillo, io e gli avvocati siamo molto tranquilli, immagino che tra un po' inventeranno che ho anche ucciso qualcuno". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi intercettata sotto casa da Jpeg per Corriere Tv, commentando alcune indiscrezioni di stampa. "La Procura sta indagando, mi ha chiamato per sentirmi, non credo che queste ricostruzioni giornalistiche siano vere - ha sottolineato la sindaca sull'ipotesi che si vada verso il giudizio immediato - direi che è anche poco serio mettere in bocca alla Procura cose che non ha detto, sta indagando, c'è un'indagine in corso quindi queste sono solo ricostruzioni giornalistiche", ha concluso.