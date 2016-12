Roma, 21 dic. (askanews) - Al momento, in particolare, l'amministrazione capitolina ha infatti presentato un programma per la "festa di Roma" con una serie di eventi dalla notte di Capodanno alla giornata del primo gennaio che si svolgeranno sui ponti di Roma; per quanto riguarda il "Concertone" al Circo Massimo "abbiamo pubblicato un avviso, sono arrivate delle manifestazione di interesse, gli uffici stanno valutando e nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni", ha spiegato la sindaca di Roma, Virgina Raggi, presente al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto a Roma, dopo l'attacco terroristico a Berlino.

Nella riunione del Comitato Come comunicato dal prefetto di Roma, Paola Basilone, al termine del Comitato, nei prossimi giorni ordinanze specifiche del questore predisporranno misure di sicurezza specifiche per eventi particolari; quindi eventualmente anche per il "Concertone".