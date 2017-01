Roma, 17 gen. (askanews) - "Nel corso della mattinata di oggi il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, Pasquale Libero Pelusi, e il Direttore della Direzione Tutela e Benessere degli animali, Rosalba Matassa, hanno effettuato la formale consegna dei canili comunali alla 'Società Rifugio Agro Aversano'. La società, aggiudicataria del bando, indetto dalla gestione commissariale di Francesco Paolo Tronca, è risultata vincitrice a seguito di una procedura pubblica e pertanto da oggi ha assunto la gestione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, tutto nell'assoluto rispetto della normativa". Così dichiarano in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi, l'Assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari e il presidente della Commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco. L'obiettivo dell'amministrazione "è quello di assicurare la legalità a 360 gradi, prestando la totale attenzione al benessere animale e, nei limiti della normativa, alla dimensione pubblica e occupazionale. In questa fase di transizione, particolare attenzione è posta sui gatti presenti nel canile di Muratella. La struttura, deputata a fungere esclusivamente da canile sanitario e da rifugio nonché da gattile sanitario, rimarrà tale e i servizi saranno erogati dal nuovo gestore. Sempre nel rispetto della normativa vigente e dell'interesse del benessere e della tutela dei gatti già stabilizzati, quindi da destinare al gattile rifugio, saranno trasferiti presso strutture idonee che assicureranno, oltre alla prosecuzione delle cure, anche un habitat migliore". "Nel complesso, per garantire tutti questi elementi verrà messo in campo un presidio comunale permanente che monitorerà l'attuale fase di transizione", concludono.