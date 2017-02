Roma, Raggi: mai sentito parlare di polizze, non ero tenuta

Roma, 3 feb. (askanews) - "Fino a eri non ho mai sentito a parlare di polizze. Sono rimasta sgometa, mi sono fatta una cultura. Veramete il beneficiario non è tenuto a saperlo. Lei come me potrebbe essere beneficiario se non in caso di morte. Non avevo un'idea, ho cominciato a capire. Non è il mio campo ma piano piano". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Enrico Mentana nella puntata di questa sera di Bersaglio Mobile, su La7.