Roma, 15 feb. (askanews) - "Stiamo lavorando per trovare un sostituto" all'ex assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, che si è dimesso ieri, "soprattutto una persona che parli di meno e lavori di più" e con la costruzione dello stadio della Roma "assolutamente non ci sarà alcuna colata di cemento, anzi: francamente mi dispiace molto che, come al solito, alcuni giornali abbiano inventato verità che non esistono. Non c'è alcun accordo, stiamo lavorando per capire se sia possibile trovare una via di mezzo, ma non c'è alcun accordo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, ai microfoni di RepubblicaTv, entrando in Campidoglio.

"Abbiamo moltissimi dossier aperti, quello sullo stadio è uno dei tanti - ha spiegato - ma abbiamo i piani di zona, i toponimi, le affrancazioni: sono tante cose sulle quali bisogna lavorare in maniera costante e quotidiana". Raggi ha chiarito che la revisione del progetto, annunciata ieri dal vice sindaco Bergamo, si sta basando "su tantissimi elementi. È un progetto partito con la consiliatura precedente e stiamo facendo tutto il possibile per armonizzarlo con la nostra visione. Finchè è possibile".

Infine Raggi ha commentato le parole dell'ex assessore all'Ambiente Paola Muraro, che ha parlato di "gruppi di potere" che controllerebbero la sindaca: "Ogni giorno sento e leggo... adesso capiremo quali sono questi gruppi di potere".