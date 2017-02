Roma, Raggi: io vado dai magistrati e ripondo, altri no

Roma, 3 feb. (askanews) - "Quanti sindaci, quanti ministri sono indagati e su quanti c'è un'attenzione così maniacale? Noi non ci sottraiamo al confronto, io non mi nascondo, quando mi chiamano i magistrati io vado mentre molti altri si permettono di non andare o di non rispondere. E' giusto chiedere a noi un'ampia apertura, ma chi è dall'altra parte deve porre questa stessa attenzione anche per gli altri". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Enrico Mentana nella puntata di questa sera di Bersaglio Mobile.