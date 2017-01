Roma, 17 gen. (askanews) - "Mai venuto sui tetti del Campidoglio? Io li frequento da quando ero all'opposizione. Quando c'erano delle sedute fiume io andavo sul tetto a mangiare e continuo ad andarci a mangiare e chiacchierare, ovviamente non adesso che fa un po' freddino. Continuerò a farlo anche se non ci saranno i fotografi. In primavera ci sono anche i gabbiani che mi visitano, è molto bello da vedere". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris.