Roma, 17 gen. (askanews) - "Non lo definirei un peso, ma un onore. Per un cittadino poter guidare una città con una squadra di consiglieri e assessori è un onore. Roma è una città difficile, ci sono responsabilità, le conoscevamo da prima di candidarci e comunque siamo pronti a farcene carico come stiamo facendo". Così la sindaca di Roma nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris, alla domanda se fosse un peso per lei rappresentare per il M5S la grande occasione.