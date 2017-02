Roma, Raggi: in Romeo voglio vedere buona fede. Ho chiesto scusa

Roma, 3 feb. (askanews) - "E non andrò più al bar". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Enrico Mentana, nella puntata di questa sera di Bersaglio Mobile, rispondendo alla domanda su con chi sarebbe andata al bar vista l'indisponibilità degli altri partecipanti alla chat capitolina "4 amici al bar". "Ho chiesto scusa a tutti quando sono andata da Floris per essermi fidata. In Romeo voglio vederci la buona fede, credo che abbia commesso una leggerezza e lo critico per non avermi informata perché gli avrei chiesto di cambiare beneficiario, sono un po' superstiziosa".