Roma, 17 gen. (askanews) - "L'alternativa non è tra grandi opere e l'immobilismo totale. Noi abbiamo avuto delle amministrazioni precedenti che hanno fatto grandi opere, peraltro nemmeno concluse che hanno gravato la collettività di debiti mostruosi per i quali ora noi abbiamo difficoltà a pagare i servizi necessari. Allora io credo che ci sia una terza via, quella delle opere necessarie, iniziamo a partire da qui". E' la risposta della sindaca di Roma Virginia Raggi, nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris, che le chiedeva come rispondere a chi vorrebbe che a Roma si sbloccassero le grandi opere, dalla Metro C allo stadio della Roma.