Roma, 17 gen. (askanews) - "Voi lo chiamate contratto ma è un impegno nei confronti degli elettori. Molte persone dopo la campagna elettorale cambiavano casacca, cambiavano idee stravolgendo completamente idee politiche, che noi abbiamo sempre denunciato. Se a un certo punto del percorso qualcuno eletto non si riconosce più in queste idee deve fare un passo indietro e lasciare il posto a un'altra persona. Sfidiamo gli altri politici a farlo anche senza la penale". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris, che le chiedeva un commento alla sentenza odierna che non ha invalidato il contratto sottoscritto dagli eletti M5S. Al giornalista che le obiettava che il vincolo di mandato è stato combattuto in Costituzione come eredità fascista. "C'è stato un contrasto di idee su Marra con Grillo ma non credo mi sia stato chiesto un passo indietro", ha sottolineato Raggi.