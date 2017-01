Roma, 17 gen. (askanews) - "Se errori ce ne sono stati, sono stati errori di valutazione. Sul resto noi stiamo procedendo come abbiamo detto in campagna elettorale, ma ogni cambiamento ha un prezzo. Talvolta per riportare le cose nella legalità ci vuole tempo. Se mi si vengono a rimproverare errori di tempo o che l'amministrazione in sei mesi non ha rattoppato le buche io dico che non è un errore, ma un merito. Per questo io ho rifiutato sin dall'inizio la logica dei 'cento giorni' perché spesso quella "mano di bianco" che si dà per far contenti i cittadini non tiene". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris.