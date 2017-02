Roma, 17 feb. (askanews) - "Grazie, grazie davvero. Oggi in piazza del Campidoglio ci avete fatto una sorpresa incredibile. È stato emozionante sentire il vostro affetto e il vostro sostegno. Eravate tantissimi e ci avete dato coraggio per continuare a lavorare con determinazione". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggim ha voluto ringraziare dal suo profilo Fb i miolti sostenitori che hanno voluto stringeresi a lei oggi nel pomeriggio al Campidoglio.

"In queste settimane - scrive Raggi - la macchina del fango non si è fermata mai, neanche davanti all'evidenza: Roma sta cambiando. I risultati arrivano ma c'è chi vuole nasconderlo. Nonostante questo, certa stampa continua a dare spazio a retroscena fantasiosi piuttosto che alle iniziative che stiamo portando avanti con orgoglio. Penso al primo progetto di democrazia partecipata applicata al bando Azioni Urbane Innovative; all'accordo contro gli sprechi alimentari; ai numeri da record registrati da 'Riciclacasa'; agli incontri che si stanno susseguendo con successo sul territorio di #RomaAscoltaRoma nell'ambito del Piano Sociale Cittadino. Ma noi non ci lasceremo scalfire. Siamo determinati più che mai ad andare avanti per rilanciare la Capitale in ogni aspetto. La vostra vicinanza, la vostra presenza, ogni cartello che ho letto oggi, sono una iniezione di incoraggiamento preziosa. Continuo a credere fermamente una cosa: insieme possiamo farcela. Insieme stiamo dando nuova linfa a questa città. Avete urlato "Avanti". E noi andremo avanti. Non ci fermeremo. Grazie. Non sono sola perché voi siete con me".