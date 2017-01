Roma, 16 gen. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto oggi in Campidoglio Stéphane Jaquemet, Delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per il Sud Europa. Presente all'incontro l'Assessora alla Persona, alla Scuola e alla Comunità Solidale di Roma Capitale, Laura Baldassarre.

Al centro del colloquio - spiega una nota del Campidoglio - la situazione dei migranti transitanti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati a Roma e la volontà dell'amministrazione di trovare una soluzione di sistema al di là delle emergenze, tramite un approccio coordinato e sostanziale. La prima cittadina ha ricordato come si stia lavorando su più livelli: dall'info point alla creazione di posti permanenti per l'accoglienza dei transitanti; da una mappatura sull'accoglienza al piano sociale cittadino.

Ognuno deve fare la sua parte, ha spiegato la sindaca sottolineando come sia necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni riguardo a questo tema. L'Assessora ha infine ricordato come tra i temi all'attenzione del Campidoglio vi sia quello dei minori non accompagnati e la proposta di impegnare i richiedenti asilo in attività di volontariato, un modo per qualificare l'accoglienza.