Roma, 7 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi, il vicesindaco Luca Bergamo, l'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano, l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo e l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Adriano Meloni hanno incontrato in Campidoglio le rappresentanze sindacali della sede romana di Sky Italia. Lo rende noto il Comune di Roma Capitale.

"La difesa del sito produttivo di Roma è una questione nazionale - ha sottolineato Raggi - in quanto attiene alle politiche di sviluppo del Paese in un settore strategico. Di fronte alla mobilitazione dei lavoratori, in sciopero e presidio domani a Montecitorio, le istituzioni devono parlare con una sola voce. Il Governo, al massimo livello, deve essere investito della questione in particolar modo perché la vertenza Sky fa riferimento al rapporto tra grandi aziende e sviluppo del Paese. Un tema, quest'ultimo, che attiene in generale al più ampio dibattito sul ruolo strategico della Capitale d'Italia".

Ulteriori iniziative per il coinvolgimento degli attori istituzionali in una azione comune - conclude la nota del Campidoglio - sono allo studio.