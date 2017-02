Roma, 3 feb. (askanews) - "Non posso dire di non averci pensato (alle dimissioni - ndr). Credo che le difficoltà che abbiamo affrontato avrebbero sfiancato un toro, ma abbiamo un grande progetto per Roma, che i romani hanno scelto, credo meriti rispetto". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite di Enrico Mentana nella puntata di questa sera di Bersaglio Mobile.