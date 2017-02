Cause del malore restano riservate

Roma, 24 feb. (askanews) - A quanto si apprende da fonti del Campidoglio il sindaco di Roma Virginia Raggi sta bene. Essendo in buone condizioni di salute, a seguito di tutti gli accertamenti svolti presso l'ospedale San Filippo Neri, Raggi è stata dimessa. Le cause del malore restano riservate per tutelare la privacy della sindaca.