Roma, 27 dic. (askanews) - "La giunta capitolina si è riunita anche oggi, e tornerà a farlo domani, per proseguire il lavoro di approvazione delle delibere per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, pubblicando una fotografia dei lavori della giunta in Campidoglio.

"Sul carrello azzurro - spiega facendo riferimento alla foto - c'è solo una parte degli oltre 200 milioni di euro di debiti che ci hanno lasciato le precedenti amministrazioni. Sono frutto di contenziosi, procedure di somma urgenza e altre scorrette prassi amministrative che i vecchi partiti hanno allegramente portato avanti negli anni, incuranti del conto che avrebbero poi pagato i cittadini romani".

"Noi ci troviamo addirittura a doverne riconoscere alcuni risalenti al 2012 per l'inadempienza delle giunte Alemanno e Marino. E va sottolineato che la questione dei debiti fuori bilancio ha rappresentato uno degli elementi del parere non favorevole dell'Oref. Uno scandalo, quello dei debiti fuori bilancio, al quale stiamo ponendo rimedio: siamo tutti impegnati per riconoscerne, entro il 31 dicembre, il maggior numero possibile. Poi faremo in modo che non se ne producano più in futuro, grazie a una rigorosa e trasparente programmazione economica", conclude Raggi.