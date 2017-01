Roma, 17 gen. (askanews) - "Frongia e Romeo (ex vicesindaco di Roma e capo staff di Raggi, ndr.) si sono dimessi agli esiti della vicenda Marra per tutelare il Movimento. Io ho fatto una riunione con i miei consiglieri e assessori e in maniera collegiale loro stessi in quella sede hanno deciso di fare un passo indietro". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris. "Non li abbiamo spinti, non si sono stufati - ha detto Raggi replicando alle obiezioni di Floris -: si sono resi conto che la loro presenza poteva costituire di nuovo un problema politico e con senso di responsabilità, per tutelare l'amministrazione, hanno deciso di fare un passo indietro".