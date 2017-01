Roma, 13 gen. (askanews) - In merito al caso 'scuole fredde' "voglio sottolineate che siamo intervenuti subito chiedendo la pre-accensione degli impianti. Abbiamo mandato i tecnici dove si erano verificati blocchi e abbiamo scoperto che le caldaie erano vecchie e non c'è stata manutenzione, una situazione devastante ignorata per anni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione in Campidoglio del percorso verso il Piano sociale cittadino. "Abbiamo subito chiesto che tutti i Municipi siano dotati di una copia delle chiavi di tutti gli istituti affinché si possa intervenire anche in assenza del custode, - ha aggiunto la sindaca - e stiamo intervenendo per programmare l'accensione anticipata in caso di chiusura prolungata degli istituti. Questa programmazione non era mai stata fatta, lo abbiamo scoperto in questa occasione, ma siamo certi che questo problema, che comunque ha riguardato 60 scuole su 1.100, dal prossimo anno non si ripeterà", conclude.