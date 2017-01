Roma, 30 gen. (askanews) - Il Bilancio della Giunta Raggi punta su "una città solidale, che investe sul sociale e aumenta le risorse destinate ai Municipi, circa 230 milioni in totale, e anche ai territori, perché il Comune ha il dovere di mantenere a tutti i cittadini la continuità dei servizi pubblici. Una città equa nella quale non aumentano le tasse, anzi cominciano a diminuire come con dimostra la Tariffa dei rifiuti, perché crediamo che i romani già paghino abbastanza per saldare i debiti del passato". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Aula Giulio Cesare per l'approvazione del Bilancio previsionale. "Riorganizzeremo le società partecipate - spiega Raggi - ma si sbagliano coloro che le hanno ridotte nello stato di crisi e inefficienza in cui sono, che le hanno utilizzate come un bancomat, e ora ne vorrebbero la privatizzazione", conclude.