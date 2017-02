La sindaca: ci sbrighiamo a fare quello che serve per cittadini

Roma, 8 feb. (askanews) - "Roma era ed è una città piena di difficoltà, estremamente immobile, dovevamo rimettere in funzione la macchina, è come spingere un treno a mani nude, ci vuole tempo, ma ci stiamo sbrigando a fare quello che serve per i cittadini". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, partecipando alla conferenza stampa di presentazione del sito "comuni5stelle", un sito web che raccoglie tutti i risultati raggiunti dai comuni amministrati dai pentastellati.