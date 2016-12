Roma, 20 dic. (askanews) - La Giunta Raggi inciampa ancora e proprio sul bilancio di previsione 2017-19della Capitale, la cui prevista chiusura "entro Natale" costituiva un vanto della sindacatura M5S. Si volevano far dimenticare, così, le altre vicissitudini Il tonfo, però, è secco perché per la prima volta nella storia del Comune di Roma l'Organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio (Oref) boccia senza appello il previsionale 2017-19. A giudizio dei revisori "non sono sufficienti gli spazi di finanza pubblica necessari al rispetto dell'equilibrio finanziario in relazione alle necessità che potrebbero rivelarsi rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, alle passività potenziali comunque presenti e a tutte le criticità evidenziate nel presente parere". Quindi bisogna ricominciare da capo: impostazione del documento da rivedere, conti da rifare, raccogliere nuovamente i pareri dei Municipi e delle Commissioni, e poi tornare di nuovo in aula Giulio cesare. "Ci sono comunque i tempi per predisporre un nuovo schema di bilancio ed approvarlo entro i termini stabiliti dalle norme (28 febbraio 2017)", assicura dalla sua pagina facebook l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo. Si potrà così evitare alla Capitale un nuovo commissariamento.

L'Oref ha sempre approvato il bilancio capitolino sollevando osservazioni e indicazioni di correttivi, ma stavolta è scattato lo stop. Mazzillo nota nel suo post che "i revisori contabili sono stati particolarmente rigorosi nella loro analisi e noi vogliamo raccogliere questa sfida al rigore". In realtà le opposizioni nelle prime sedute d'aula avevano sollevato alcuni dubbi sulla consistenza del Documento di programmazione, altri sulla consistenza delle entrate straordinarie da condoni edilizi a fronte del cambiamento della legislazione autorizzativa, che la Giunta portava a copertura di alcune spese straordinarie. Molti consiglieri di maggioranza, dopo la lettura del parere, sostengono che il rigore dell'Oref sia sospetto, quantomeno eccessivo rispetto al passato. Per una Giunta che ha faticato a riempire la casella dell'assessore al Bilancio dopo l'addio dell'esperto del Commissario Tronca, il bocconiano Marcello Minenna, ripiegando su Andrea Mazzillo come "soluzione interna", lo smacco è grave e politico, non solo tecnico. Il telefono di Minenna, dimessosi in disaccordo con la sindaca, con eleganza, almeno al momento, squilla a vuoto, ma è un dato che il suo assestamento di bilancio dell'estate scorsa era passato con minime osservazioni sotto la falce dei revisori capitolini. (segue)