Roma, 17 gen. (askanews) - "Si tratta di due parlamentari che da anni si occupano di tutti i comuni nei quali governiamo e costituiscono un gruppo di supporto ai comuni stessi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris, spiegando il ruolo svolto in Campidoglio dei due parlamentari M5S Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. "Ci stanno dando una mano per condividere le buone pratiche già in altri comuni - ha chiarito -. Non stanno controllando gli atti, quelli li stanno controllando gli uffici dell'Avvocatura e della Segreteria. Il gruppo di supporto dei comuni fa altro, ci aiuta a condividere quelle che possono essere buone pratiche già adottate in altri comuni", ha sottolineato la sindaca.