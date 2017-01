Roma, 30 gen. (askanews) - "Grazie all'approvazione del bilancio capitolino entro il 31 gennaio Roma avrà anche una maggiore apertura di finanza pubblica. Oggi riportiamo la legalità e approviamo il bilancio anche prima di molte altre città. Milano? Non pervenuta. Mi dispiace solo che nel caso di altre città non ho letto o dì sentito parlare di rischio default. Erano chiacchiere. Per fortuna oggi ci sono i fatti a parlare per noi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi presente in aula Giulio Cesare, insieme alla sua Giunta, alla votazione del Bilancio capitolino che, nel suo intervento, oltre all'assessore al Bilancio e ai consiglieri di maggioranza, anche ai consiglieri d'opposizione "che pure svolgendo il loro ruolo d'opposizione, hanno evitato pratiche ostruzionistiche, dannose per la città".