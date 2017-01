Roma, 17 gen. (askanews) - "Gli avvisi di garanzia si leggono e si valutano e si decide cosa fare". Così Virginia Raggi a "di Martedì" in onda stasera su La7, rispondendo a Giovanni Floris che le chiedeva della possibilità che le arrivi un avviso di garanzia. "Secondo alcuni giornalisti che ci hanno fatto terrorismo psicologico per tutte le ferie natalizie io il 9 di gennaio sarei dovuta finire in carcere o appesa sulla pubblica piazza. Oggi siamo al 17 per quanto mi risulta non sono indagata, sono tranquilla e serena", ha aggiunto Raggi.