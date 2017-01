Roma, 17 gen. (askanews) - "Avrei chiamato l'avvocato Sammarco per farmi indicare un assessore al Bilancio? De Dominicis era abbastanza noto perché si era occupato di casi importanti. Poi siamo venuti a sapere di altre vicende". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris, interrogata se si fosse fatta aiutare dall'avvocato per il quale lavorava per le nomine della sua Giunta. "L'assessore Minenna, che si è dimesso, lo avevamo conosciuto all'interno del movimento perché collaborava con la commissione Finanza del Senato, se non vado errato. L'attuale assessore Mazzillo è un nostro attivista storico, un professionista che già dal 2011-2012 lavorava con noi", ha chiarito Raggi. I collaboratori della Giunta "noi li abbiamo scelti sulla base di curriculum. Inizialmente li sceglievo insieme al mini-direttorio - ha ricordato Raggi - successivamente, quando i consiglieri sono stati eletti, abbiamo iniziato a fare scelte condivise con loro e gli assessori".