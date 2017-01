Roma, 30 gen. (askanews) - L'approvazione del Bilancio capitolino che avverrà tra poco in Aula Giulio Cesare "è un evento memorabile per questa città. Da anni Roma non aveva un bilancio approvato così presto. Con noi è finita l'epoca degli esercizi provvisori che duravano fino a marzo, a volte anche a luglio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi presente in aula Giulio Cesare alla votazione del Bilancio.