Roma, 22 dic. (askanews) - "È una nuova avventura anche questo bilancio per individuare risorse che ovviamente non sono tasse in più, ma sono proprio nuove entrate che non c'erano mai state prima, perché si è sempre chiuso un occhio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, rispondendo a chi le chiedeva se nel bilancio capitolino bocciato dall'Oref ci saranno nuove risorse sul sociale.

"Dobbiamo tagliare una serie di sprechi e recuperare risorse dovunque. Stiamo mettendo in campo politiche di recupero delle risorse che di fatto - ha spiegato - non possono trovare scrittura sul bilancio perché non sono mai state messe in atto. Ci hanno detto che non possiamo metterle nel previsionale perché non abbiamo un dato storico sul quale basarsi. L'attenzione ai servizi è massima perché è questo che deve fare un'amministrazione, dare servizi", ha concluso Raggi.