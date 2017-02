Roma, 1 feb. (askanews) - Ora che il Bilancio previsionale 2017-19 e l'annessa programmazione sono stati approvati, la sindaca di Roma Virginia Raggi accelera sull'efficientamento della macchina capitolina su cui lavora da qualche mese affiancata dall'assessore alle Partecipate Massimo Colomban. Si allarga, come previsto, la Giunta, con l'innesto di una donna ai Lavori Pubblici, alleggerendo l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini che fin dall'arrivo in Giunta avrebbe preferito che questa delega fosse affidata ad altri. Patrimonio e scuola dovrebbero essere le successive deleghe spacchettate anche perché il cambio di passo non è rimandabile. L'assessore Colomban, audito questa mattina dalla Commissione Trasparenza, ha annunciati che ci vorranno almeno un altro mese e mezzo o due prima della presentazione della nuova strategia capitolina sulle Partecipate. "Io ho ristrutturato oltre 15 aziende del mio gruppo e due pubbliche e non ho mai mandato a casa nessuno. Chi vi dice che per ristrutturare un'azienda ci vogliono due mesi o non sa o vi racconta delle palle. Nel 2017 vedrete un miglioramento nelle partecipate, ve lo assicuro", ha garantito ai Commissari. Per far sì che la macchina sia più protetta, oltre che più efficiente, intanto la Giunta vara il nuovo Piano triennale Anticorruzione e per la Trasparenza, che unifica i due ambiti d'intervento in una strategia unica. Il Piano inserisce, tra le novità, un meccanismo di monitoraggio della rotazione del personale, punto delicato soprattutto per la rotazione tra gli incarichi dirigenziali dell'amministrazione. Lo si è potuto constatare nel caso della scelta di Renato Marra, fratello del Raffaele attualmente in carcere per corruzione, a capo del dipartimento Turismo, che porterà con ogni probabilità Virginia Raggi ad essere ascoltata dai giudici inquirenti domani mattina.