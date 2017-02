Roma, 28 feb. (askanews) - "Sono contenta che gli incontri di ascolto sociale di 'Roma ascolta Roma' abbiano questo successo. Questo è il modo in cui questa amministrazione intende riprogrammare l'attivita sociale". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi aprendo con l'assessora capitolina agli Affari sociali Laura Baldassarre e la presidente dell'VIII Municipio del M5S Monica Lozzi la tappa in VIII Municipio della costruzione partecipata del nuovo Piano regolatore sociale della Capitale. "Scusate la voce, oggi sto così", ha detto la sindaca scusandosi dell'afonia. "La città riparte dall'ascolto dei suoi cittadini, dalla loro partecipazione per la creazione di politiche pubbliche che sono rimaste assenti per oltre 13 anni - ha accusato Raggi -. Questo è il modo con il quale questa città riparte. E' un onore essere qui, vedere che questo tema suscita". L'interesse delle decine di cittadini presenti all'incontro, soprattutto per "assediare" la Giunta e la sindaca rispetto al nuovo bando dei nidi e delle scuole materne cittadine di prossima uscita, intorno al quale si affollano i rumours. "Puntiamo molto sulla scuola e le politiche educative perché quando diciamo che i bambini sono il nostro futuro ci crediamo davvero - ha assicurato Raggi ai presenti, in gran parte operatrici e mamme -e vedervi così numerosi ci fa ben sperare e dobbiamo essere tutti concentrati sulll'obiettivo di riscrivere il disegno sulle politiche educative. Siamo più che certi che con il vostro aiuto faremo un ottimo lavoro", ha concluso.