Roma, 13 gen. (askanews) - "Sul piano nomadi abbiamo già emanato una memoria di Giunta con un cronoprogramma per il superamento dei campi nomadi. Ieri c'è stata un'altra riunione del tavolo di coordinamento, ma a breve ci sarà una conferenza stampa anche su questo tema e quindi non voglio anticipare troppo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione in Campidoglio del percorso verso il Piano sociale cittadino.