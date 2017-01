Roma, 6 gen. (askanews) - Una donna senza fissa dimora è stata denunciata per aver provocato un incendio nel deposito mezzi della Croce Rossa in via Ramazzini a Roma. Dai primi accertamenti sembra che ieri sera la donna avesse acceso un fuoco in un'auto per riscaldarsi. Nel rogo, poi domato dai vigili del fuoco, sono andati distrutti un'auto, un furgone e due ambulanze. La donna 45 anni, ha riportato ustioni alle mani.