Roma, 17 gen. (askanews) - Qualcosa finalmente sembra muoversi per porre fine ai disagi degli studenti dei licei Torquato Tasso e Augusto Righi il cui edificio comune, nel centro di Roma, da alcuni giorni ha problemi di approvvigionamento idrico e di riscaldamento ancora non risolti dagli interventi in corso. Stamane centinaia di studenti non sono entrati a scuola per protestare contro la mancanza di riscaldamento nelle aule dopo che, nei giorni scorsi, l'attività didattica era stata interrotta per tre giorni a causa della mancanza di acqua.

Una delegazione composta da rappresentanti degli studenti stamane è stata ricevuta a Palazzo Valentini dai responsabili tecnici della Città Metropolitana e da esponenti del Comune di Roma. Nei colloqui - ha riferito uno dei partecipanti - gli studenti sono stati informati sul fatto che l'impianto di riscaldamento della scuola potrà essere fatto ripartire solo dopo che il guasto idrico sul quale sta lavorando l'azienda municipalizzata Acea verrà completamente risolto.

Intanto i genitori degli studenti, attraverso i presidenti dei due consigli d'istituto e la presidente del comitato genitori del Liceo Tasso, hanno inviato una lettera alla sindaca Virginia Raggi, al vice sindaco Fabio Fucci, e al consigliere Metropolitano Marcello De Vito, sollecitando un intervento urgente e risolutivo per le scuole. "Circa milleseicento studenti - si legge tra l'altro nella missiva - stanno perdendo numerosi giorni di lezione. Gli sforzi profusi da Acea e dai tecnici di Città Metropolitana non sono stati sufficienti alla soluzione del problema e gli studenti sono sottoposti al disagio di una scuola senza riscaldamento e con limitazioni sull'uso dei servizi igienici, per mancanza di acqua. Cresce, ovviamente, la loro e la nostra preoccupazione per la perdita di ulteriori giorni di lezione con le conseguenze del caso".

Domattina il confronto si sposterà nei locali scolastici, dove è previsto un nuovo incontro tra i rappresentanti di Acea, della Città Metropolitana di Roma, i dirigenti scolastici del Righi e del Tasso e gli stessi rappresentanti degli studenti.