Roma, 17 feb. (askanews) - "Il Farmer's Market di San Teodoro potrà riaprire nel segno della legalità. Abbiamo predisposto la delibera di Giunta che prevede l'assegnazione dello spazio vicino al Circo Massimo dove finora si è svolto il mercato contadino e a breve emaneremo un avviso pubblico". Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Adriano Meloni.

"Questa amministrazione ha come priorità la trasparenza. E per raggiungere questi obiettivi è necessario interrompere la stagione delle proroghe e degli affidamenti diretti. Pertanto - spiega Meloni - procederemo ad una selezione pubblica come previsto dalle norme dando a tutti i soggetti la possibilità di partecipare nella massima trasparenza. A soli 20 giorni dalla chiusura del progetto affidato dalle precedenti amministrazioni alla Fondazione Campagna Amica abbiamo già effettuato i rilievi per i lavori di adeguamento e riqualificazione dell'immobile. Quindi procederemo con l'avviso pubblico ed entro poche settimane assegneremo il mercato contadino al soggetto vincitore".

"Il sostegno dei produttori agricoli, della filiera a chilometro zero e della multifunzionalità in agricoltura rappresentano per la nostra giunta e per quest'amministrazione valori centrali. Per questo motivo vogliamo che il Farmer's Market del Circo Massimo riapra in tempi brevi negli stessi spazi. Ma questa volta nella legalità", conclude l'assessore.