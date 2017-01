Roma, 12 gen. (askanews) - Enrico Stefàno, consigliere capitolino M5s e presidente commissione mobilità in un video su Facebook del movimento 5 stelle romano, assicura "un'attenzione a 360 gradi sul tema mobilità" con l'obiettivo: "Far ripartire la nostra città".

Nel video, taggato "il consigliere informa", Stefàno fa una sorta di bilancio-programma dell'attività della commissione: "Un'attenzione a 360 gradi sul tema della mobilità, di fondamentale importanza per i cittadini, dando priorità alla sostenibilità e al trasporto pubblico, secondo le linee guida del programma del Movimento 5 Stelle per la Capitale. Per far ripartire la nostra città sono stati messi in campo degli interventi urgenti sulle problematiche quotidiane, ma anche una programmazione e una visione di ampio respiro. In modo da garantire alla città di Roma un salto di qualità, per portarla ai livelli di capitale europea che le spettano".(Segue)